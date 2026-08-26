Тренер ЛАСКа высказался о камбэке с «Селтиком» и выходе в общий этап Лиги чемпионов

Главный тренер ЛАСКа Дитмар Кюбауэр прокомментировал ответный матч раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с шотландским «Селтиком». Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали чёрно-белые, в первой встрече сильнее были «кельты» — 3:0.

«Сегодня мы сыграли невероятно. Мы повели 4:1, добились нужного результата и продолжили давить. Я очень горжусь парнями.

Мы будем аутсайдерами на общем этапе. Это ясно. Но «Селтик» гораздо сильнее нас в финансовом плане, однако мы прошли их. Теперь нас ждут еще более серьезные соперники», — приводит слова Кюбауэра официальный сайт УЕФА.

Таким образом, ЛАСК примет участие в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА, «Селтик» выступит в основном этапе Лиги Европы.