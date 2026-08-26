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«Мы проигрывали 0:4, но продолжали сражаться». Капитан ЛАСКа — о камбэке с «Селтиком» в ЛЧ

«Мы проигрывали 0:4, но продолжали сражаться». Капитан ЛАСКа — о камбэке с «Селтиком» в ЛЧ
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Капитан ЛАСКа Саша Хорват прокомментировал ответный матч раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с шотландским «Селтиком». Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали австрийцы, а в первой встрече сильнее были «кельты» — 3:0.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2026, вторник. 22:00 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
5 : 1
ДВ
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Макгрегор – 21'     1:1 Усор – 32'     2:1 Любичич – 48'     3:1 Adeniran – 58'     4:1 Флеккер – 90'     5:1 Adeniran – 109'    

«Этот вечер навсегда останется в нашей памяти. Мы проигрывали 0:4, но продолжали сражаться. Это что-то невероятное. Это футбольное чудо! Сегодня все празднуют. Надеюсь, завтра у нас будет выходной, потому что он нам понадобится», — приводит слова Хорвата официальный сайт УЕФА.

Таким образом, ЛАСК примет участие в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА, «Селтик» выступит в основном этапе Лиги Европы.

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