«Мы проигрывали 0:4, но продолжали сражаться». Капитан ЛАСКа — о камбэке с «Селтиком» в ЛЧ

Капитан ЛАСКа Саша Хорват прокомментировал ответный матч раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с шотландским «Селтиком». Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали австрийцы, а в первой встрече сильнее были «кельты» — 3:0.

«Этот вечер навсегда останется в нашей памяти. Мы проигрывали 0:4, но продолжали сражаться. Это что-то невероятное. Это футбольное чудо! Сегодня все празднуют. Надеюсь, завтра у нас будет выходной, потому что он нам понадобится», — приводит слова Хорвата официальный сайт УЕФА.

Таким образом, ЛАСК примет участие в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА, «Селтик» выступит в основном этапе Лиги Европы.