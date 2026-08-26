Экс-ассистент Ваноли: в 2022-м Соболеву было хорошо в «Спартаке»

Бывший тренер-аналитик «Краснодара» Андреа Бьянки высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве, который ранее выступал за «Спартак».

— У Александра Соболева репутация трудного человека. В 2022-м это ощущалось?

— Соболев – топ-игрок, один из сильнейших нападающих в России. Он умеет играть в прессинге, давить на соперника. В финале Кубка он как раз забил за «Спартак». Нельзя забывать, что Александр потерял маму и сам очень часто об этом вспоминает. Тогда он был хорош, очень помог команде. Думаю, и ему в то время было хорошо в «Спартаке».

— Его критикуют скорее не за футбол, а за поведение.

— Кто?

— В основном – болельщики.

— Давайте всё же о футболе. По мне, Соболев – отличный игрок, часто забивает. Саша – непростой человек, но у каждого есть свои плюсы и минусы. Самое главное, что он хороший нападающий и мог бы играть за любую команду.

Полное интервью с Бьянки читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.