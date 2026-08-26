«Не может быть никаких оправданий!». Капитан «Селтика» — о поражении 1:5 от ЛАСКа в ЛЧ

Капитан «Селтика» Каллум Макгрегор прокомментировал ответный матч раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с австрийским ЛАСКом. Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали чёрно-белые, в первой встрече сильнее были «кельты» — 3:0.

«Мы были слишком пассивны. Не может быть никаких оправданий! Мы сыграли ниже своего уровня, особенно в плане прессинга. Мы играли слишком пассивно, даже до нашего гола», — приводит слова Макгрегора официальный сайт УЕФА.

Таким образом, «Селтик» выступит в основном этапе Лиги Европы, а ЛАСК примет участие в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.