«Не может быть никаких оправданий!». Капитан «Селтика» — о поражении 1:5 от ЛАСКа в ЛЧ
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Капитан «Селтика» Каллум Макгрегор прокомментировал ответный матч раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с австрийским ЛАСКом. Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали чёрно-белые, в первой встрече сильнее были «кельты» — 3:0.
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2026, вторник. 22:00 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
5 : 1
ДВ
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Макгрегор – 21' 1:1 Усор – 32' 2:1 Любичич – 48' 3:1 Adeniran – 58' 4:1 Флеккер – 90' 5:1 Adeniran – 109'
«Мы были слишком пассивны. Не может быть никаких оправданий! Мы сыграли ниже своего уровня, особенно в плане прессинга. Мы играли слишком пассивно, даже до нашего гола», — приводит слова Макгрегора официальный сайт УЕФА.
Таким образом, «Селтик» выступит в основном этапе Лиги Европы, а ЛАСК примет участие в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
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