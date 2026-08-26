Итальянский экс-аналитик «Краснодара»: Мусаев может стать лучшим тренером России

Бывший тренер-аналитик «Краснодара» Андреа Бьянки заявил, что главный тренер клуба Мурад Мусаев может стать лучшим тренером России.

«Однажды я сидел дома с папой и заставил его посмотреть вместе со мной матч «Олимпиакос» – «Краснодар». Отец, как всегда: «Почему ты хочешь смотреть восточный футбол, а не наши команды?» В то время — это было ещё в 2018 году — я подрабатывал пляжным спасателем, в шефах был Олег Тиньков* (внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. — Прим. «Чемпионата»). У него был бизнес в Италии. Возвращаюсь с работы домой — звонит Низелик: «Разговаривал с «Краснодаром», ты готов?» Потом поговорили с Мусаевым. Однако тогда он решил взять другого российского тренера.

Прошло пять месяцев. Я поздравил Мурада Мусаева с Новым годом, а он: «Будь готов, я тебе перезвоню». Пригласил на сборы в Марбелью на испытательный срок. Там я ему понравился, мне сделали рабочую визу и взяли в штаб. С Мурадом у меня всегда были отличные отношения, я отношусь к нему с большим уважением. Это очень важный человек для меня.

У Мусаева уже огромный опыт, но в то же время он ещё достаточно молодой тренер. Думаю, в будущем Мусаев может стать лучшим российским специалистом. Чемпионство в 2025 году – не единственная его заслуга. Не нужно забывать, что через 12 лет со дня основания «Краснодар» вышел в Лигу чемпионов. И тогда командой руководил Мурад Мусаев. Он сильный тренер, заслуживающий больше трофеев», — сказал Бьянки в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимир