Тренер «Ньюкасла» совершил непоправимое. Будущее наставника под вопросом

В Сети распространилось видео с послематчевой пресс-конференции после игры 1-го тура английской Премье-лиги сезона-2026/2027, в которой встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуль». Команды сыграли вничью — 2:2.

Перед началом пресс-конференции новый главный тренер «Ньюкасла» Маттиас Яйссле прошёл по залу и пожал руки абсолютно всем журналистам. Таким образом, специалист наложил на себя так называемую «чёрную метку» — согласно примете, те кто делает так, недорабатывают до конца сезона.

Например, в минувшем сезоне, дружелюбие нового главного тренера «Челси» Лиама Росеньора на первой пресс-конференции не уберегло специалиста от увольнения из клуба спустя четыре месяца. Примечательно, что главный тренер «Ливерпуля» в прошлом сезоне Арне Слот после серии неудачных