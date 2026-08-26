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Тренер «Ньюкасла» совершил непоправимое. Будущее наставника под вопросом

Тренер «Ньюкасла» совершил непоправимое. Будущее наставника под вопросом
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В Сети распространилось видео с послематчевой пресс-конференции после игры 1-го тура английской Премье-лиги сезона-2026/2027, в которой встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуль». Команды сыграли вничью — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эланга – 5'     1:1 Гакпо – 55'     2:1 Уиллок – 57'     2:2 Собослаи – 90+9'    

Перед началом пресс-конференции новый главный тренер «Ньюкасла» Маттиас Яйссле прошёл по залу и пожал руки абсолютно всем журналистам. Таким образом, специалист наложил на себя так называемую «чёрную метку» — согласно примете, те кто делает так, недорабатывают до конца сезона.

Например, в минувшем сезоне, дружелюбие нового главного тренера «Челси» Лиама Росеньора на первой пресс-конференции не уберегло специалиста от увольнения из клуба спустя четыре месяца. Примечательно, что главный тренер «Ливерпуля» в прошлом сезоне Арне Слот после серии неудачных