Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби: я бы хотел потратить ещё больше денег

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби поделился мнением о текущем положении клуба и рассказал о своих амбициях на будущее.

«Я не чувствую давления из-за трансферного рынка. Если будет возможность, я бы хотел потратить ещё больше денег, потому что другие команды тратят ничуть не меньше.

Я чувствую давление потому, что работаю в одном из лучших клубов мира и хочу помочь этому клубу бороться за победу в турнирах. Не знаю, получится ли это в этом сезоне или в следующем, но в конечном счёте это моя главная цель, моя личная цель.

У нас нет ничего такого, чего не было бы у других топ-клубов АПЛ, особенно сейчас, в период моей работы здесь. Мы очень хорошо продвигаемся на трансферном рынке, так почему бы и нет? Я не понимаю, почему «Тоттенхэм» не может конкурировать с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналом». Я не понимаю, почему «Тоттенхэм» не может тратить столько же денег, сколько «Челси» и «Ливерпуль», — приводит слова Де Дзерби ESPN.

Итальянский специалист возглавляет лондонский клуб с 31 марта 2026 года.