«Спартак» включил трек Канье Уэста в ролик о победе над «Зенитом»

«Спартак» подколол «Зенит» после победы в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:0), использовав в ролике песню Канье Уэста.

В начале 15-минутного видео красно-белых о победе над соперником из Санкт-Петербурга звучит No Church In The Wild – композиция Канье Уэста и Jay-Z при участии The-Dream и Фрэнка Оушена.

Напомним, что 49-летний американец должен был выступить на домашнем стадионе «Зенита» 10 и 11 октября. 24 августа «Газпром Арена» объявила, что договоров на концерт Канье Уэста «не подписывала»: «Не может состояться на нашей площадке». Неделю назад в соцсетях стадиона приглашали на выступление артиста.

Сообщалось, что концерт Канье отменили потому что он не был согласован «в необходимых инстанциях», рэперу должны были заплатить свыше 1,5 млрд рублей. Также стало известно, что решение об отмене концертов Уэста приняли глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов – из-за жалоб на высказывания рэпера.