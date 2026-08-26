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«Всё ещё ищу своё место в команде». Бруну Гимарайнс — об «Арсенале»

«Всё ещё ищу своё место в команде». Бруну Гимарайнс — об «Арсенале»
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Полузащитник «Арсенала» Бруно Гимарайнс рассказал о своих первых впечатлениях от работы с главным тренером клуба Микелем Артетой и поделился амбициозными планами команды.

«С момента нашего первого разговора Артета говорил, что хочет создать здесь династию, стараясь выиграть всё, что только возможно. Меня всегда очень воодушевляла его идея.

Для меня всё здесь в новинку, и я просто пытаюсь привыкнуть к игрокам, тренеру, персоналу и его методам работы. Могу сказать, что я всё ещё ищу своё место в команде, но мне здесь очень нравится», — приводит слова Гимарайнса ESPN.

«Арсенал» и Бруно согласовали трансфер за сумму в £ 75 млн (€ 87,75 млн). С самим футболистом, по информации СМИ, был согласован контракт на пять сезонов — до лета 2031 года.

28-летний бразилец травмировался 16 августа, получив повреждение бедра в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (3:0), и не попал в заявку на матч 1-го тура АПЛ с «Ковентри» (3:0).

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