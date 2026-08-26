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«Как «чоколейт». Хави раскрыл секрет правильного произношения своего имени

«Как «чоколейт». Хави раскрыл секрет правильного произношения своего имени
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Новый главный тренер сборной Нидерландов Хави рассказал как правильно произносится его имя.

– Каково правильное произношение вашего имени и фамилии?

– Чави Эрнандес.

– Чави?

– Да. Чави как «чоколейт», – сказал испанский специалист по-английски на пресс-конференции.

Хави возглавил сборную Нидерландов 12 августа. Ранее специалист трудился в «Барселоне» с 2021 по 2024 год. Под его руководством каталонский клуб выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны. До этого наставник тренировал катарский «Аль-Садд».

Ранее Хави высказался о своей работе со сборной и рассказал о настрое на предстоящий период, заявив, что хочет побеждать.

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