Уэйн Руни оценил переход Карлоса Балеба из «Брайтона» в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал переход полузащитника Карлоса Балеба в манкунианский клуб.

«Мне он действительно нравится, думаю, это очень хорошее приобретение. Нам нужен ещё один полузащитник с физической мощью. Я знаю, что он не двухметровый и всё такое, но он отлично покрывает пространство, агрессивно играет, уверенно обращается с мячом — именно такой игрок нам и нужен. Это очень хороший футболист, который значительно усилит команду», — приводит слова Руни ESPN.

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Балеба 15 августа. Контракт с футболистом рассчитан до 2032 года с возможностью продления ещё на год.