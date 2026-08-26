Рэпер Млечный записал дисс на Слуцкого. Тренер отреагировал стихотворением

Президент «Банки», рэпер Млечный записал шуточный трек, в котором обратился к главному тренеру сборной медиафутбола России Леониду Слуцкому.

«После Китая дядя Леня всё понял – дело патовое, решил возглавить сборную, на багаже Гатагова.

Выкатил состав, но я чё-то вообще не понял, он позвал всех президентов, но где я и Фил Воронин?

Эй, мистер КВНщик, тормозите, с таким составом сборной вас уволят побыстрее, чем из «Халл Сити».

Может, дело в КВНе? Тогда мне не до смеха. Это месть за то, что «ДАЛС» трахнул «Сборную Физтеха»?

Вы без Яровинского, значит, не будет драки. Мне ничего не страшно – я баттлился с Канделаки.

Жду звонка и извинений, сразу скручу нападки. Вылетаю первым рейсом, мне не нужна пересадка.

А пока состав такой себе, низко упала планка. Они наварят каши сильнее, чем «Галина Бланка».

Объясняй не объясняй, не пойму, чего хотите вы – как корреспонденты на голландском телевидении», – сказал Млечный в видео в телеграмм-канале сборной медиафутбола России.

Слуцкий отреагировал на дисс стихотворением:

«То ли имя в честь пути, то ли млечные кисти. Слов не помнит ##### [совсем], да и с рифмою беда.

Фил Воронин для него, как суфлёр для Это’О. Тину вызвал он на бой, сразу видно, что герой.

Млечный путь избрал простой, так как рэпер никакой. Капюшон он надевает, хоть никто его не знает.

В раздевалку к нам зайдёт, если пиццу принесёт. В сборную тебе – нельзя. Время в ней потратишь зря. Впрочем, как и всю свою жизнь… Пока», – сказал Слуцкий в видео в телеграмм-канале «Шугар. Медиафутбол».

Напомним, Слуцкий возглавил сборную медиафутбола России. В заявку сборной попали стример Анар Абдуллаев, Алексей Гасилин, Камил Гаджиев, Роман Нагучев, Федос, президенты «Амкала», 2Drots, «Броуков», Lit Energy и другие игроки. Окончательный состав станет известен ближе к матчу.

Команда сыграет с медиасборной Таджикистана в Душанбе на Центральном республиканском стадионе 4 сентября.