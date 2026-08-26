«Это как с детьми». Жозе Моуринью — об отношении соперников к Винисиусу Жуниору

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью высказался об отношении соперников к форварду клуба Винисиусу Жуниору.

«Что я могу сказать — и это происходит как в товарищеских матчах, так и в играх за пределами Испании, — очевидно, что в целом к Вини относятся иначе, чем к другим игрокам. Существует определённая динамика, своего рода спираль. Соперники понимают, что могут на нём фолить, и делают это. Для меня это очевидно.

Это как с детьми. Маленькие дети заходят настолько далеко, насколько им позволяют. С футболистами то же самое. Если после десяти фолов жёлтая карточка так и не показана, они думают: «Я могу играть агрессивнее», — приводит слова Моуринью ESPN.

Следующий матч «Реал» проведёт дома с «Реалом Сосьедад» 26 августа. Встреча запланирована на 22:00 мск.