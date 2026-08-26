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Алонсо рассказал о новом тренере по стандартам в «Челси»

Алонсо рассказал о новом тренере по стандартам в «Челси»
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о новом тренере клуба по стандартам Остине Макфи.

«Мы хотим, чтобы у нас работали лучшие специалисты. Для нашего штаба это тоже будет вызов, нам нужно быстро учиться и адаптироваться к лиге. Поэтому очень важно иметь рядом таких людей, как Остин, Бен и другие сотрудники, которые работали здесь в прошлом сезоне. У них есть свежий опыт АПЛ, они знают, что нужно для побед и как готовиться к каждому матчу», — приводит слова Алонсо Men in Blazers.

Алонсо официально возглавил «Челси» 1 июля.

В стартовой встрече чемпионата Англии сезона-2026/2027 «Челси» обыграл «Фулхэм» на выезде со счётом 3:2.

В следующем туре «Челси» 30 августа примет «Брайтон энд Хоув Альбион».

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