Алонсо рассказал о новом тренере по стандартам в «Челси»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о новом тренере клуба по стандартам Остине Макфи.

«Мы хотим, чтобы у нас работали лучшие специалисты. Для нашего штаба это тоже будет вызов, нам нужно быстро учиться и адаптироваться к лиге. Поэтому очень важно иметь рядом таких людей, как Остин, Бен и другие сотрудники, которые работали здесь в прошлом сезоне. У них есть свежий опыт АПЛ, они знают, что нужно для побед и как готовиться к каждому матчу», — приводит слова Алонсо Men in Blazers.

Алонсо официально возглавил «Челси» 1 июля.

В стартовой встрече чемпионата Англии сезона-2026/2027 «Челси» обыграл «Фулхэм» на выезде со счётом 3:2.

В следующем туре «Челси» 30 августа примет «Брайтон энд Хоув Альбион».