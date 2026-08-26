Тренер «Будё-Глимт»: у «Неймегена» тоже много сильных качеств, но мы прошли дальше

Главный тренер «Будё-Глимт» Кьетиль Кнутсен прокомментировал ответный матч раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «НЕК Неймегеном» (Нидерланды). Игра прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу норвежской команды.

«У нас классная команда. У «Неймегена» тоже много сильных качеств, но мы прошли дальше. У нас более прочный фундамент и больше опыта. На мой взгляд, это очень важно», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.

В составе хозяев всю встречу провёл вратарь Никита Хайкин.

В первой встрече «Будё-Глимт» победил со счётом 3:1. По сумме двух матчей норвежский клуб выиграл со счётом 6:1 и вышел в общий этап Лиги чемпионов.