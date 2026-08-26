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Тренер «Будё-Глимт»: у «Неймегена» тоже много сильных качеств, но мы прошли дальше

Тренер «Будё-Глимт»: у «Неймегена» тоже много сильных качеств, но мы прошли дальше
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Главный тренер «Будё-Глимт» Кьетиль Кнутсен прокомментировал ответный матч раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «НЕК Неймегеном» (Нидерланды). Игра прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу норвежской команды.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2026, вторник. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 0
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
1:0 Бьёркан – 45+2'     2:0 Эукленн – 45+6'     3:0 Фонвилл – 73'    
Удаления: нет / Креттас – 3'

«У нас классная команда. У «Неймегена» тоже много сильных качеств, но мы прошли дальше. У нас более прочный фундамент и больше опыта. На мой взгляд, это очень важно», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.

В составе хозяев всю встречу провёл вратарь Никита Хайкин.

В первой встрече «Будё-Глимт» победил со счётом 3:1. По сумме двух матчей норвежский клуб выиграл со счётом 6:1 и вышел в общий этап Лиги чемпионов.

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