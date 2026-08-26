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«Это невероятно!» Капитан «Будё-Глимт» — о выходе в основную сетку ЛЧ во второй раз подряд

«Это невероятно!» Капитан «Будё-Глимт» — о выходе в основную сетку ЛЧ во второй раз подряд
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Капитан «Будё-Глимт» Патрик Берг прокомментировал ответный матч раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «НЕК Неймеген» (Нидерланды) (3:0).

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2026, вторник. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 0
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
1:0 Бьёркан – 45+2'     2:0 Эукленн – 45+6'     3:0 Фонвилл – 73'    
Удаления: нет / Креттас – 3'

«Мы очень гордимся собой. У нас небольшой город с населением 50 тысяч человек, и всё же мы пробились в основную сетку Лиги чемпионов во второй раз подряд. Это невероятно! Но я верил, что мы сможем это сделать, с самых первых матчей квалификации. У нас очень хорошая команда», — приводит слова Берга официальный сайт УЕФА.

В первой встрече «Будё-Глимт» победил со счётом 3:1. По сумме двух матчей норвежский клуб выиграл со счётом 6:1 и вышел в общий этап Лиги чемпионов.

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