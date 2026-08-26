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Моуринью призвал судей защищать Винисиуса от провокаций на поле

Моуринью призвал судей защищать Винисиуса от провокаций на поле
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью высказался о работе судей в эпизодах с Винисиусом Жуниором.

«Есть ситуация на поле и за его пределами. Что касается реакции болельщиков — я говорю не о расизме или гомофобии, а об обычных оскорблениях со стороны рядового болельщика, — думаю, Винисиус может лучше контролировать свои отношения с фанатами соперника.

Но что касается происходящего во время игры — ударов, фолов, пенальти и всего того, что постепенно накапливает раздражение, — это ответственность судьи. Я начинаю матч и получаю удар — с моим характером, возможно, уже через минуту получил бы красную карточку.

Именно судья должен быть рядом, защищать всех игроков и саму игру. В этом плане, думаю, Винисиусу очень сложно помочь. Но над его отношениями с болельщиками на выездных стадионах мы можем работать», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Следующий матч «Реал» проведёт дома с «Реалом Сосьедад» 26 августа. Встреча запланирована на 22:00 мск.

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