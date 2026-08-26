Жозе Моуринью высказался о планах по усилению состава

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью заявил об отсутствии планов по усилению состава.

«Для меня состав уже укомплектован, хотя трансферное окно всё ещё открыто. Никогда не знаешь, что может произойти. Например, игрок может прийти к тебе и сказать, что хочет уйти, потому что ты оставил его в запасе в двух матчах подряд.

Я вижу, что все очень вовлечены в работу и в команде царит отличное единство, но такое всегда может произойти. Не знаю, может ли президент или Хосе Анхель позвонить и сказать, что за одного из игроков поступило невероятное предложение.

В моём понимании состав укомплектован, и у меня нет никаких просьб по усилению. Я очень доволен футболистами, которые у меня есть. Если кто-то сейчас уйдёт, я не буду этому рад. Я хотел бы сохранить этот состав на весь сезон»», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Следующий матч «Реал» проведёт дома с «Реалом Сосьедад» 26 августа. Встреча запланирована на 22:00 мск.