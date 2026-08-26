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Хорен Байрамян оценил старт «Ростова» в РПЛ

Хорен Байрамян оценил старт «Ростова» в РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Урала» Хорен Байрамян, ранее выступавший за «Ростов», оценил результаты донского клуба на старте сезона Альфа-Банк РПЛ.

— За «Ростовом» следишь?
— Конечно.

— Как тебе?
— Играют хорошо. Новички тоже молодцы. Будет непросто, как и каждый год. Но, я думаю, «Ростов» свои задачи решит. Когда бюджет маленький, главная задача — не вылететь в Первую лигу. Думаю, «Ростов» с этой задачей справится.

В футболке «Ростова» Байрамян провёл 261 матч, забил 12 мячей и отметился 20 передачами.

Ранее Хорен Байрамян рассказал, считает ли себя легендой «Ростова», а также о том, что пребывал в донском клубе в зоне комфорта.

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