Хорен Байрамян оценил старт «Ростова» в РПЛ

Полузащитник «Урала» Хорен Байрамян, ранее выступавший за «Ростов», оценил результаты донского клуба на старте сезона Альфа-Банк РПЛ.

— За «Ростовом» следишь?

— Конечно.

— Как тебе?

— Играют хорошо. Новички тоже молодцы. Будет непросто, как и каждый год. Но, я думаю, «Ростов» свои задачи решит. Когда бюджет маленький, главная задача — не вылететь в Первую лигу. Думаю, «Ростов» с этой задачей справится.

В футболке «Ростова» Байрамян провёл 261 матч, забил 12 мячей и отметился 20 передачами.

Ранее Хорен Байрамян рассказал, считает ли себя легендой «Ростова», а также о том, что пребывал в донском клубе в зоне комфорта.