Хорен Байрамян оценил старт «Ростова» в РПЛ

Полузащитник «Урала» Хорен Байрамян, ранее выступавший за «Ростов», оценил результаты донского клуба на старте сезона Альфа-Банк РПЛ.
— За «Ростовом» следишь?
— Конечно.
— Как тебе?
— Играют хорошо. Новички тоже молодцы. Будет непросто, как и каждый год. Но, я думаю, «Ростов» свои задачи решит. Когда бюджет маленький, главная задача — не вылететь в Первую лигу. Думаю, «Ростов» с этой задачей справится.
В футболке «Ростова» Байрамян провёл 261 матч, забил 12 мячей и отметился 20 передачами.
Ранее Хорен Байрамян рассказал, считает ли себя легендой «Ростова», а также о том, что пребывал в донском клубе в зоне комфорта.