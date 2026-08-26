Моуринью: игроки и сотрудники клуба защищают меня от тёмной стороны моего характера

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о своём эмоциональном состоянии и атмосфере внутри команды.

«Уже несколько лет, а не только сейчас, я чувствую себя спокойнее и лучше контролирую свои эмоции. Но нам ещё предстоит столкнуться со сложными и неприятными ситуациями, которые пока не возникали, поскольку мы выиграли первый матч, и я пока не заметил, чтобы кто-то работал спустя рукава. Мне нравится, когда люди работают на благо «Реала», а не просто работают в «Реале». До сих пор я не видел никакой расслабленности — наоборот, все хотят выложиться по максимуму.

Возможно, игроки и сотрудники клуба сами защищают меня от тёмной стороны моего характера. Но мне комфортно в таком состоянии», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Следующий матч «Реал» проведёт дома с «Реалом Сосьедад» 26 августа. Встреча запланирована на 22:00 мск.