Байрамян заявил, что хочет сыграть в РПЛ против «Ростова». У хавбека — 261 матч за клуб

Полузащитник «Урала» Хорен Байрамян, ранее выступавший за «Ростов», не исключил своего появления в РПЛ и возможности сыграть против бывшей команды.

— Если, предположим, ты с «Уралом» выходишь в Премьер-Лигу и играешь с «Ростовом»...

— Когда я ехал сюда, в Екатеринбург, как маленький мальчишка, представлял это. Эта цель, которая будет со мной, она двигает, и это круто, она мотивирует. И я, наоборот, радуюсь, что это у меня внутри есть, и это должно хорошо сработать. «Ростов» — мой родной клуб, я его люблю. Это понятное дело. Но мы все занимаемся спортом, поэтому мне очень хочется в Премьер-Лиге сыграть за «Урал» против «Ростова».

— Сыграть и выиграть — разные вещи?

— Поле рассудит. Это как раз мечты мальчиков-спортсменов, наушники в уши, всё это представляешь, и это заставляет двигаться вперёд.

В футболке «Ростова» Байрамян провёл 261 матч, забил 12 мячей и отметился 20 передачами.