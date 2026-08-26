Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 26 августа
Сегодня, 26 августа, состоятся матчи третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Кубка России на 26 августа (время московское):
- 14:00. «Носта» (Новотроицк) – «Сокол» (Саратов);
- 14:00. «Торпедо Миасс» – «Волна»;
- 15:00. «КДВ» (Томск) – «Чертаново»;
- 17:00. «Динамо Ставрополь» – «Астрахань»;
- 18:00. «Дружба» (Майкоп) – «Нефтяник» (Избербаш);
- 19:00. «Волгарь» (Астрахань) – «Спартак-Нальчик».
Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.
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