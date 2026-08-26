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Энцо Фернандес продолжает добиваться перехода из «Челси» в «Манчестер Сити» — Скира

Энцо Фернандес продолжает добиваться перехода из «Челси» в «Манчестер Сити» — Скира
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Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес настаивает на переходе из «Челси» в «Манчестер Сити», об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

Футболист снова попросил руководство лондонского клуба отпустить его в команду Энцо Марески. При этом личные условия соглашения с «Манчестер Сити» уже согласованы: контракт рассчитан до 2032 года. Представители «горожан» уверены, что сумеют договориться с «Челси» и заплатят за игрока € 130 млн.

В 1-м туре английской Премьер‑лиги «Челси» обыграл «Фулхэм» со счётом 3:2, но Фернандес не вышел в стартовом составе. Он появился на поле лишь в концовке матча — за 25 минут до финального свистка, но не смог отметиться результативными действиями.

Энцо Фернандес выступает за «Челси» с января 2023 года, его контракт с клубом действует до лета 2032 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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