«Какой он лидер?» Орлов раскритиковал выбор капитана в «Зените»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал назначение полузащитника Вильмара Барриоса капитаном «Зенита» в период отсутствия Дугласа Сантоса.

«У «Зенита» нет лидера? В принципе, это правда. Мы помним Данни — он был капитан команды и лидер. Но сейчас вышел с капитанской повязкой Барриос. Он сам ошибался всё время, и какой он лидер? Я не знаю, почему ему дают [капитанскую повязку]. Только из-за того, что он опытный и собрал больше всех титулов? Капитан команды — это играющий тренер. Он первый, кто проводит на поле все тренерские идеи. А у «Зенита» нет лидера», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».