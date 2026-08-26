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«Какой он лидер?» Орлов раскритиковал выбор капитана в «Зените»

«Какой он лидер?» Орлов раскритиковал выбор капитана в «Зените»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал назначение полузащитника Вильмара Барриоса капитаном «Зенита» в период отсутствия Дугласа Сантоса.

«У «Зенита» нет лидера? В принципе, это правда. Мы помним Данни — он был капитан команды и лидер. Но сейчас вышел с капитанской повязкой Барриос. Он сам ошибался всё время, и какой он лидер? Я не знаю, почему ему дают [капитанскую повязку]. Только из-за того, что он опытный и собрал больше всех титулов? Капитан команды — это играющий тренер. Он первый, кто проводит на поле все тренерские идеи. А у «Зенита» нет лидера», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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