Джейми Каррагер раскрыл причину ухода Хаби Алонсо с поста тренера «Реала»

Бывший защитник «Ливерпуля», а теперь футбольный эксперт на ТВ Джейми Каррагер заявил, что Хаби Алонсо лишился поста главного тренера «Реала» из‑за ситуации с нападающим Винисиусом Жуниором.

«Откровенно говоря, Алонсо лишился работы из‑за ситуации с Винисиусом. Тренер был недоволен происходящим. После разговора с руководством клуб встал на сторону футболиста. В итоге Хаби отправили в отставку, а его место занял Арбелоа», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Сейчас Хаби Алонсо возглавляет «Челси»: он занял должность главного тренера лондонского клуба в июле. С «синими» 44‑летний испанский специалист заключил долгосрочный контракт — он будет действовать до конца июня 2030 года.

В июне «Реал» объявил о расторжении контракта с Альваро Арбелоа. С 8 июля он возглавляет английский «Фулхэм». Контракт Арбелоа с «дачниками» рассчитан до лета 2029 года.