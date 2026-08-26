Лига чемпионов УЕФА, раунд плей-офф: расписание матчей на 26 августа

Сегодня, 26 августа, пройдут четыре ответных матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига чемпионов, раунд плей-офф, 26 августа (время московское):

22:00. «Целе» (Словения) — «Слован» Братислава (Словакия);

22:00. «Викинг» (Норвегия) — «Динамо» Загреб (Хорватия);

22:00. АЕК (Греция) — «Левски» (Болгария);

22:00. «Лион» (Франция) — «Фенербахче» (Турция).

Интересно, что все четыре пары сыграли вничью в первом матче. Победившие по сумме двух встреч команды примут участие в общем этапе Лиги чемпионов, жеребьёвка которого состоится 27 августа.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.