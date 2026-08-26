«Особое чувство». Фабиньо поделился эмоциями от воссоединения с Салахом в «Трабзонспоре»

Бразильский полузащитник Фабиньо поделился эмоциями после воссоединения с нападающим Мохамедом Салахом. Летом оба футболиста стали игроками турецкого «Трабзонспора». Фабиньо выступал вместе с Салахом в «Ливерпуле» с 2018 по 2023 год и за это время завоевал все внутренние трофеи, а также выиграл Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Снова играть с Салахом — особое чувство. Он не только великий игрок, но и, пожалуй, что ещё важнее, замечательный человек. Мы провели вместе пять лет. И, несмотря на все наши достижения, он по‑прежнему упорно работает, чтобы быть лучшим, и отдаёт все силы команде», — сказал Фабиньо в интервью beIN Sports.

Салах стал игроком турецкого клуба в начале августа. Фабиньо официально присоединился к «Трабзонспору» 24 августа.