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Экс-ассистент Боккетти в «Вероне»: думаю, Сальваторе согласится поработать в России

Экс-ассистент Боккетти в «Вероне»: думаю, Сальваторе согласится поработать в России
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Бывший тренер-аналитик московского «Спартака» Андреа Бьянки высказался о тренерском потенциале экс-футболиста красно-белых Сальваторе Боккетти. Бьянки был помощником Боккетти в тренерском штабе итальянской «Вероны». Он считает, что Сальваторе может поработать в России.

— У Боккетти может быть большое тренерское будущее?
— Да, вполне. Может, и в России он поработает. Сальваторе долго играл там, и я думаю, что не откажется потренировать. У него очень чёткие футбольные идеи, а это очень важно. Посмотрим, какие предложения будут поступать, — сказал Бьянки в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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