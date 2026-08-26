Голкипер Маттиа Перин перешёл из «Ювентуса» в «Палермо»

Итальянский «Ювентус» на официальном сайте сообщил о переходе голкипера Маттиа Перина в «Палермо».

«Так завершается значимый этап в чёрно‑белой карьере игрока, который всегда отличался надёжностью, профессионализмом и командным духом.

Маттиа всегда защищал ворота «Ювентуса» с харизмой и самоотдачей, оставаясь ценнейшим игроком как на поле, так и за его пределами. Желаем удачи на новом этапе карьеры, Маттиа!» — говорится в сообщении клуба.

Перин присоединился к «Ювентусу» в 2018 году, провёл за клуб 71 матч и завоевал четыре трофея. По данным портала Transfermarkt, стоимость голкипера оценивается в € 2 млн.