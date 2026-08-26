Лига конференций, раунд плей-офф: расписание матчей на 26 августа

Сегодня, 26 августа, стартует программа ответных матчей квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига конференций, раунд плей-офф, 27 августа (время московское):

19:45. «Рапид» Вена (Австрия) — «Хартс» (Шотландия).

Отметим, что первый матч этих команд завершился вничью со счётом 2:2. Остальные ответные встречи плей-офф отбора в Лигу конференций пройдут завтра, 27 августа. Победившие по сумме двух встреч команды примут участие в общем этапе Лиги конференций, жеребьёвка которого состоится 27 августа.

Действующий победитель Лиги конференций — английский клуб «Кристал Пэлас».