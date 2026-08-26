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В «Сабахе» прокомментировали первый в истории клуба выход в Лигу чемпионов

В «Сабахе» прокомментировали первый в истории клуба выход в Лигу чемпионов
Комментарии

Член наблюдательного совета «Сабаха» Игорь Пономарёв прокомментировал первый в истории клуба выход в общий этап Лиги чемпионов. В решающем раунде квалификации азербайджанский клуб одолел по сумме двух матчей «Хапоэль» со счётом 4:4, 2:0 д. вр.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2026, вторник. 19:45 МСК
Сабах
Баку, Азербайджан
Окончен
5 : 2
ДВ
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
0:1 Златанович – 10'     1:1 Nwachukwu – 38'     1:2 Мизрахи – 61'     2:2 Рахмоналиев – 74'     3:2 Мютеллимов – 90+4'     4:2 Мбина – 101'     5:2 Миккельс – 115'    
Удаления: нет / Диоп – 100', Перец – 116'

«Это историческое событие! Клуб существует всего девять лет. Произошло большое дело — мы вышли в Лигу чемпионов! Это большая радость для всего азербайджанского футбола. До этого в групповой этап Лиги чемпионов выходил «Карабах», а сейчас добавились мы. Уже две команды. Это большое дело! То, что футболисты сделали на поле, — это потрясающе. Была масса ошибок, но выровняли и проявили бойцовский характер. В итоге победа была за нами», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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