В «Сабахе» прокомментировали первый в истории клуба выход в Лигу чемпионов

Член наблюдательного совета «Сабаха» Игорь Пономарёв прокомментировал первый в истории клуба выход в общий этап Лиги чемпионов. В решающем раунде квалификации азербайджанский клуб одолел по сумме двух матчей «Хапоэль» со счётом 4:4, 2:0 д. вр.

«Это историческое событие! Клуб существует всего девять лет. Произошло большое дело — мы вышли в Лигу чемпионов! Это большая радость для всего азербайджанского футбола. До этого в групповой этап Лиги чемпионов выходил «Карабах», а сейчас добавились мы. Уже две команды. Это большое дело! То, что футболисты сделали на поле, — это потрясающе. Была масса ошибок, но выровняли и проявили бойцовский характер. В итоге победа была за нами», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.