«Не будем мальчиками для битья». В «Сабахе» оценили перспективы команды в Лиге чемпионов

Член наблюдательного совета «Сабаха» Игорь Пономарёв высказался о предстоящих выступлениях азербайджанского клуба в общем этапе Лиге чемпионов УЕФА. «Сабах» впервые в своей истории вышел в основной турнир Лиги чемпионов — это стало возможным благодаря победе над «Хапоэлем» Беэр‑Шева по сумме двух матчей (1:2; 5:2 д. вр.).

«Я думаю, что «Сабах» в Лиге чемпионов не будет мальчиками для битья. Мы не можем сравнивать себя с «Реалом», «Баварией» и остальными большими клубами. Но со своей стороны мы постараемся бороться на как можно более высоком уровне», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С 2021 по 2024 год «Сабах» тренировал Мурад Мусаев, который сейчас возглавляет «Краснодар».