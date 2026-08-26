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«Не будем мальчиками для битья». В «Сабахе» оценили перспективы команды в Лиге чемпионов

«Не будем мальчиками для битья». В «Сабахе» оценили перспективы команды в Лиге чемпионов
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Член наблюдательного совета «Сабаха» Игорь Пономарёв высказался о предстоящих выступлениях азербайджанского клуба в общем этапе Лиге чемпионов УЕФА. «Сабах» впервые в своей истории вышел в основной турнир Лиги чемпионов — это стало возможным благодаря победе над «Хапоэлем» Беэр‑Шева по сумме двух матчей (1:2; 5:2 д. вр.).

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2026, вторник. 19:45 МСК
Сабах
Баку, Азербайджан
Окончен
5 : 2
ДВ
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
0:1 Златанович – 10'     1:1 Nwachukwu – 38'     1:2 Мизрахи – 61'     2:2 Рахмоналиев – 74'     3:2 Мютеллимов – 90+4'     4:2 Мбина – 101'     5:2 Миккельс – 115'    
Удаления: нет / Диоп – 100', Перец – 116'

«Я думаю, что «Сабах» в Лиге чемпионов не будет мальчиками для битья. Мы не можем сравнивать себя с «Реалом», «Баварией» и остальными большими клубами. Но со своей стороны мы постараемся бороться на как можно более высоком уровне», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С 2021 по 2024 год «Сабах» тренировал Мурад Мусаев, который сейчас возглавляет «Краснодар».

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