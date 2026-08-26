Итальянский экс-аналитик «Спартака»: люблю ритм Москвы: «бу-бу-бу-бу-бу»

Бывший тренер-аналитик «Спартака» Андреа Бьянки поделился впечатлениями от жизни в России.

«Петербург – первый российский город, в котором я побывал, но потом приехал в Москву. Однако сравнивать эти города – ошибка, в каждом есть свои достоинства и недостатки. Но я люблю ритм Москвы: «бу-бу-бу-бу-бу». Я такой человек: утром встаю рано, нуждаюсь в движении и не люблю сидеть на месте. Четыре года назад я посетил Камчатку – лучшее место, где я был, за всю мою жизнь. Природа, как я полетал на вертолёте… Офигенно! Два года я жил в Краснодаре, был в Саранске, Ростове-на-Дону, Махачкале. Россия очень богатая и красивая страна. И я считаю, что нужно объездить её как можно больше, а не как говорят другие иностранцы: «Россия – это Москва и Петербург». Это не так. Работал ещё в Екатеринбурге, и там превосходные люди. Мне было хорошо везде в России, а Москва – просто мой город по ритму», — сказал Бьянки в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.