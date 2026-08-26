Торнике Окриашвили: видел гол Жубала через себя, но мои красивее и эффектнее

Бывший полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили прокомментировал эффектный гол защитника «быков» Жубала, забитый ударом через себя в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Конечно, видел гол Жубала через себя. У меня сразу дежавю и ностальгия! Вспомнил «Зенит», «Севилью». Даже комментарий написал Жубалу. Поздравляю! Было очень круто! Но мои голы, конечно, лучше (смеётся). У меня получилось в одно касание — красивее и эффектнее. Жубал всё равно молодец — очень круто