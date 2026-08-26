Экс-игрок «Краснодара» Окриашвили: Галицкий — лучший человек и президент, которого я знаю

Бывший полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили высказался о президенте и владельце южного клуба Сергее Галицком. Он высоко оценил работу бизнесмена во главе футбольного клуба. Окриашвили поздравил «быков» с первым в истории клуба чемпионским титулом, который был завоёван в сезоне-2024/2025.

«Слежу за успехами «Краснодара». Не смотрю все матчи, но слежу. Видел и радовался, когда они стали чемпионами. Очень круто! Поздравляю «Краснодар»! А Сергей Галицкий — самый лучший человек и президент, которого я знаю», — сказал Торнике Окриашвили в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.