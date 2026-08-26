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«Оно полетело». Гендиректор «Спартака» Некрасов — о результативной игре Угальде

«Оно полетело». Гендиректор «Спартака» Некрасов — о результативной игре Угальде
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Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил результативность нападающего Манфреда Угальде. Угальде забил пять голов в восьми матчах за красно-белых в текущем сезоне.

— Переход Мирлинда Даку замотивировал Угальде?
— Я не думаю. Манфред и так прекрасно играл вторую половину прошлого сезона. Просто где‑то не шло. Вы сами знаете, у нападающих важно, чтобы полетело. И оно полетело, — приводит слова Некрасова «Матч ТВ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, имея в активе 12 очков. В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо 30 августа примет «Оренбург».

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