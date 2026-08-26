Презентован игровой мяч Лиги чемпионов УЕФА на сезон-2026/2027

Пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА в социальной сети Х презентовала новый игровой мяч турнира, который будет задействован в сезоне-2026/2027. Новый мяч будет использоваться на матчах общего этапа турнира и в играх стадии плей-офф.

Фото: Пресс-служба Лиги чемпионов

Завтра, 27 августа, состоится жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов, которая пройдёт по окончании всех матчей квалификации.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, Испания.