Бывший аналитик «Краснодара» Бьянки высказался об успехах Сафонова в «ПСЖ»

Бывший тренер-аналитик «Краснодара» Андреа Бьянки высказался об успехах экс-вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Зная Сафонова ещё совсем молодым, удивлены, как сейчас складывается его карьера?

— Нет. Его лучшее качество – характер. Матвей никогда не сдаётся, а если допускает голевую ошибку – продолжает играть так, будто ничего не случилось. И благодаря этому Сафонов делает разницу. Он вообще никогда не падает духом, и поэтому сейчас он основной вратарь лучшей команды в мире. Я лично не знаком с Доннаруммой и Шевалье, но Матвей очень силён характером. То, что он стал основным в «ПСЖ», – не совпадение, а результат большой работы. Не менее важно, что в Матвея верят. Аллегри рассказывал: «Когда я работал в «Кальяри», президент должен был меня увольнять. Но не стал, дал возможность, потому что видел, что в перспективе я могу справиться лучше. И у меня получилось, но такую карьеру я построил благодаря ему».

— Нам, возможно, тяжело объективно оценивать уровень Сафонова. Что думает итальянец: намного ли Доннарумма сильнее?

— Сложно ответить. Во-первых, я не тренер вратарей. Для сравнения нужно наблюдать за ними, а я не видел Доннарумму вживую на тренировках, не могу оценить его характер и самоотдачу. То, как они играют в воротах, – одно дело, но за этим стоит много процессов. Я видел, как тренируется Матвей, знаю, как он работает. Про Доннарумму я ничего не могу сказать, — сказал Бьянки в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.