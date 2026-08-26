«Ростов» не платит зарплаты игрокам с июня, на клуб наложили трансферный бан — источник

Российский футбольный союз (РФС) наложил бан на «Ростов» — теперь клуб не может регистрировать новых футболистов из-за долгов по зарплате, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, «Ростов» не платит зарплаты футболистам с июня 2026 года. Также у клуба накопилось 127 млн рублей долгов перед налоговой. В связи с этим «Ростову» заблокировали счета и запретили регистрировать новичков.

«Ростов» набрал пять очков в пяти матчах нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата страны.