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«Ростов» не платит зарплаты игрокам с июня, на клуб наложили трансферный бан — источник

«Ростов» не платит зарплаты игрокам с июня, на клуб наложили трансферный бан — источник
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Российский футбольный союз (РФС) наложил бан на «Ростов» — теперь клуб не может регистрировать новых футболистов из-за долгов по зарплате, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, «Ростов» не платит зарплаты футболистам с июня 2026 года. Также у клуба накопилось 127 млн рублей долгов перед налоговой. В связи с этим «Ростову» заблокировали счета и запретили регистрировать новичков.

«Ростов» набрал пять очков в пяти матчах нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

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