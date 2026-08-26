Альварес пропустил тренировку «Атлетико», в клубе назвали причину

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес пропустил тренировку из‑за плохого самочувствия, об этом сообщил журналист Рубен Урия в социальной сети Х со ссылкой на представителей клуба.

По данным источника, в «Атлетико» подтвердили, что футболист не появился на занятии: по словам представителей команды, накануне Альварес плохо спал и чувствовал себя неважно.

Стоит отметить, что ситуация вокруг Альвареса остаётся непростой на фоне его интереса к переходу в «Барселону»: на протяжении лета футболист рассматривает возможность трансфера, однако руководство «Атлетико» не планирует отпускать игрока. К тому же в 1-м туре чемпионата Испании, когда «Атлетико» сыграл с «Вильярреалом» вничью 2:2, болельщики «матрасников» встретили игру Альвареса недовольными возгласами и освистали его.