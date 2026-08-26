Итальянский экс-аналитик «Краснодара» сравнил Мурада Мусаева с Сальваторе Боккетти

Бывший тренер-аналитик «Краснодара» и «Спартака» Андреа Бьянки сравнил главного тренера «быков» Мурада Мусаева с экс-футболистом красно-белых Сальваторе Боккетти, который также начал тренерскую карьеру.

«У Мурада очень крепкий штаб – люди, которые давно знакомы по системе «Краснодара», и прекрасно знают методику. Очень сплочённый коллектив. Мусаев – человек с богатой культурой, очень много читает и знает. С ним можно говорить вообще обо всём. Например, он как-то спросил меня: «Андреа, а ты смотрел сериал «Гоморра»?» В зимнюю паузу посмотрел его на итальянском с русскими субтитрами и обсудил с Мурадом. Он очень любопытный, много хочет знать. С ним приятно работать и общаться. Как-то раз после ковида он пригласил весь тренерский штаб домой: мы сидели с его женой и ели хинкали. Приятно.

А футбольные идеи Мусаева очень чёткие и понятные. Как тренер Мусаев очень похож на Сальваторе Боккетти, с которым мне тоже довелось работать. Оба молодые, но с чётким видением, много читают, ценят семьи. И Мусаев в «Краснодаре», и Боккетти в «Вероне» работали с лицензией «А» – помните, как все интервью вместо Мурада давал Сергей Матвеев? Я работал и с тем и с другим, и обе истории прекрасно завершились: «Краснодар» добился отличных результатов, а «Верону» мы спасли от вылета», — сказал Бьянки в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.