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«Комо» арендовал защитника Вилли Камбвалу из «Вильярреала» с опцией выкупа

«Комо» арендовал защитника Вилли Камбвалу из «Вильярреала» с опцией выкупа
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Итальянский «Комо» арендовал центрального защитника Вилли Камбвалу из «Вильярреала» с опцией выкупа — игрок присоединится к команде до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщил официальный сайт «Комо».

Камбвала начинал карьеру во Франции в «Сошо», а в 2020 году перешёл в академию «Манчестер Юнайтед». За основную команду манкунианцев он дебютировал в декабре 2023 года в игре с «Вест Хэм Юнайтед» и в сезоне-2023/2024 провёл за неё 10 матчей — восемь из них в Премьер‑лиге. В том же сезоне футболист стал обладателем Кубка Англии.

Летом 2024 года защитник перешёл в «Вильярреал». В своём первом сезоне в Испании он принял участие в 21 матче — в Ла Лиге и Кубке Испании. С командой он занял пятое место в чемпионате и помог клубу квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА.

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