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«Бавария» сообщила, продолжит ли играть Мусиала после инцидентов на поле

«Бавария» сообщила, продолжит ли играть Мусиала после инцидентов на поле
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, дважды потерявший сознание на поле в течение четырёх дней, полностью здоров и продолжит играть в футбол — такую рекомендацию дали врачи. Об этом сообщает Bayern & Germany в социальной сети Х.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высоко оценивает готовность полузащитника к новому сезону. Тренер и футболист регулярно общаются, а в личной беседе Компани прямо заявил Мусиале, что сейчас видит его в лучшей игровой форме с момента своего прихода в клуб летом 2024 года.

Ежедневные взаимодействия на базе клуба укрепляют уверенность игрока: Мусиала чувствует доверие со стороны тренера и поддержку руководства «Баварии». Футболист остаётся ключевым кандидатом на позицию «десятки» в планах клуба, сообщает источник.

Ранее Мусиала потерял сознание во время товарищеского матча с «Хайденхаймом» (2:4). Футболисту стало плохо через несколько минут после появления на поле. До того, 15 августа, 23-летний полузащитник потерял сознание во время товарищеского матча с «РБ Лейпциг» (3:1). Инцидент произошёл на 83‑й минуте встречи, вскоре после того, как Мусиала забил гол.

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