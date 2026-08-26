Экс-аналитик «Краснодара» привёл в пример Сперцяну чемпиона мира Лапорта

Бывший тренер-аналитик «Краснодара» Андреа Бьянки оценил решение экс-капитана «быков» Эдуарда Сперцяна перейти в саудовский клуб «Аль-Ахли».

— Сперва надо сказать, что философия академии «Краснодара» – очень правильная. Они не смотрят на физические данные и дают возможность всем, у кого есть талант. Эдо начал играть ещё при Мусаеве, но, когда в команду приехал Джон Кордоба, у них получилась очень хорошая связка. Эдо, Кордоба, Кабелла, Классен – мощная атака. Сперцян – сильный, очень уверенный в себе игрок, как и Сафонов. Он только прибавлял, постоянно прогрессировал. Проходит одна игра – Эдуард стал лучше, ещё одна – он ещё лучше. Лестница только вверх.

— Удивительно, что к 26 годам у него не было откровенных спадов.

— Тут надо вернуться к дисциплине Мусаева. Он очень серьёзно к этому относится, и поэтому не удивляет, что сразу двое воспитанников «Краснодара» уже уехали. Они усердно занимаются своим делом, сосредоточены на работе, следят за питанием и за формой. У Сперцяна был свой тренер по физподготовке, с которым он занимался отдельно. А если ты любишь своё тело и хорошо к нему относишься, оно всё возвращает.

— Не грустно, что только Саудовская Аравия, а не европейский топ-чемпионат?

— Думаю, это временно. Сперцян может поиграть там пару лет и уехать в Европу. Примеры есть: Эмерик Лапорт играл за «Аль-Наср», но потом переехал в «Бильбао» и сейчас стал чемпионом мира со сборной Испании. Решение Сперцяна – это абсолютно нормально, такие предложения приходят не каждому. Деньги, которые он там получит, действительно меняют жизнь. А уровень Сперцяна точно не упадёт в Саудовской Арави