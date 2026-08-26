Нападающий Мойзе Кин хочет уйти из «Фиорентины» в «Комо» — из‑за этого форвард опоздал на тренировку в последние дни трансферного окна. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации источника, «Комо» уже согласовал с игроком личные условия, договорённости достигнуты ещё на прошлой неделе. Клуб предложил за футболиста пакет на € 40 млн с учётом бонусов.

Ранее «Комо» направил «Фиорентине» альтернативное предложение: аренду за € 5 млн с обязательным выкупом за € 25 млн. При этом «фиалки» изначально не планировали отпускать нападающего и готовы рассмотреть продажу лишь при действительно крупном предложении.

Мойзе Кин присоединился к «Фиорентине» в июле 2024 года. До этого он выступал за «Ювентус». Контракт был подписан до июня 2029 года — клуб продлил соглашение в августе 2025-го.