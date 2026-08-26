Ассистент Ваноли в «Спартаке»: Паоло было тяжело покидать клуб

Бывший тренер-аналитик «Спартака» Андреа Бьянки высказался об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.

«Паоло ушёл из «Спартака» по семейным обстоятельствам. У него трое детей, жена. Ваноли не ушёл в другой клуб – он остался без работы. Дети были и у каждого члена тренерского штаба, кроме меня. Все соскучились по семьям. Паоло очень хотел быть с женой, ведь она всегда сопровождала его во время игровой карьеры. Мы разговаривали с Ваноли, и он сказал нам именно это. При этом мы, члены штаба, могли остаться в «Спартаке» – всё-таки это контракты. Но он столько сделал для нас, что мы сказали: «Ты уходишь, тогда и мы тоже». И все покинули «Спартак». Я не знаю, каково это, ведь у меня нет жены и детей. Но маленькая дочка Ваноли росла без отца, пока он работал в России, – это очень тяжело, как и решение Паоло уйти. Ему было трудно: как можно уйти, когда ты с командой только что выиграл трофей? Это не обстоятельства, которые кто-то намеренно создал. Это жизнь, а она всегда непредсказуема», — сказал Бьянки в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.