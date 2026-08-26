Галактионов рассказал о невыполненных обещаниях руководства «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о невыполненных обещаниях руководства клуба. Боссы железнодорожников обещали усилить проблемные позиции и сохранить в составе нападающего Дмитрия Воробьёва, который перешёл в «Краснодар». Ни одно из обещаний по состоянию на сегодняшний день не было выполнено.

— По окончании прошлого сезона у вас наверняка была возможность уйти. Не жалеете о том, что не приняли такое решение?

— Что значит уйти? Есть обязательства перед командой и клубом. Второй момент — понятно, что группа игроков уходит, это финансово выгодно клубу, и вопрос в том, какие дальше шаги происходят. Нам были даны гарантии со стороны руководителей, что будут появляться игроки на проблемные позиции. Мы говорили о том, что надо было войти в сборы с новыми футболистами. Говорили о том, что не уходит Воробьёв, все сборы наигрывались с ним. За неделю до старта понимаем, что игрок нас покидает. Это добавляет нервозности. Ребята внутри команды задают вопрос — что дальше, — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».