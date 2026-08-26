15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Родина» завершит трансфер французского защитника Надэ в ближайшее время

«Родина» завершит трансфер французского защитника Надэ в ближайшее время
Комментарии

В ближайшее время «Родина» оформит переход французского защитника Микаэля Надэ из «Дубай Юнайтед».

«Микаэль Надэ прибыл в Москву на выходных, а сегодня проводит первую полноценную тренировку с командой. В ближайшее время сделка об его аренде из «Дубай Юнайтед» будет завершена», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Ранее сообщалось, что перед приездом в Россию Микаэль советовался с Кристофером Ву и Жерзино Ньямси. Те положительно высказались о Москве и об уровне Альфа-Банк РПЛ.

В минувшем сезоне 27-летний Надэ принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами.

Материалы по теме
«Это был суперопыт». Хавбек «Родины» Икер Посо — о работе с Гвардиолой в «Манчестер Сити»