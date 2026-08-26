«Манчестер Сити» объявил о переходе Буадди, предполагаемая сумма трансфера — € 95 млн

Полузащитник Айюб Буадди стал игроком «Манчестер Сити», сообщил официальный сайт «горожан». Контракт рассчитан на пять лет. Сделка вступит в силу после получения международного разрешения.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Лилль» достигли соглашения на сумму € 95 млн, в сделку также включены € 5 млн в виде потенциальных бонусов.

В минувшем сезоне Буадди принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с «Лиллем» было рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.