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Итальянский тренер Бьянки: на 200% уверен, что Сперцян подошёл бы «Комо»

Итальянский тренер Бьянки: на 200% уверен, что Сперцян подошёл бы «Комо»
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Бывший тренер-аналитик «Краснодара» Андреа Бьянки высказался о слухах, что текущим летом экс-капитан «быков» Эдуард Сперцян мог перейти в итальянский «Комо». В итоге игрок перешёл в саудовский «Аль-Ахли».

— Этим летом появлялись новости о звонке Фабрегаса Сперцяну. Он бы подошёл «Комо»?
— Думаю, да. В их манеру игры Сперцян бы прекрасно вошёл. Лига чемпионов, прекрасное место для жизни и работы. База «Комо» находится рядом с Миланом, и большинство футболистов и тренеров команды живут именно там. На 200% уверен, что Эдуард заиграл бы там, — сказал Бьянки в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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